В Германии отпустили под залог российского диджея Казначеева

Российский музыкант и диджей Денис Казначеев, арестованный в ФРГ по запросу США в рамках дела о кибермошенничестве, вышел из СИЗО в Берлине после внесения залога в €20 тыс. Об этом в среду, 15 июля, рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«В настоящий момент Казначеев вышел на свободу после внесения залога. Однако ему придется отмечаться в полиции и ему по-прежнему грозит экстрадиция», — цитирует его «Интерфакс».

Мельников указал, что Казначеев отказывается признать вину и не сознается в вменяемых ему преступлениях.

По словам представителя комитета, «крайне важно добиться его освобождения». С этой целью организован денежный сбор.

Накануне стало известно, что в поддержку диджея были собраны подписи более 20 тыс. человек.

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США 29 мая. Соединенные Штаты требуют его немедленной экстрадиции в связи с обвинениями в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.

На странице музыканта в Facebook появилась петиция о том, что Казначеев невиновен, а его личность была украдена и использована для мошеннических действий. На странице содержится призыв к германским властям разобраться в ситуации.