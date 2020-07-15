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Бани и центры занятости в Ленобласти откроются с 16 июля

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Фото: Depositphotos
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В Ленинградской области с 16 июля открываются бани и центры занятости в рамках ослабления ограничений по коронавирусу. Об этом в среду, 15 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«Новым постановлением разрешена деятельность бань на территории всей Ленинградской области без ограничений <…>. Открыты центры занятости населения Ленинградской области. Центры предоставляют полный перечень услуг, однако в первой и второй зонах принимают посетителей по предварительной записи. Использование масок обязательно при посещении центров во всех районах», — говорится в заявлении.

Изменения коснулись и масочного режима. Региональные власти разрешили не пользоваться масками и респираторами во время торжественных церемоний регистрации брака, занятий в фитнес-клубах и бассейнах, в банях и кафе.

Массовые мероприятия в районах разрешены при обязательном использовании масок, соблюдении безопасности и выполнении требований по количеству участников в зависимости от района области.

Согласно последним данным, в Ленинградской области зафиксировано 5177 случаев заболевания COVID-19, 4289 пациентов выздоровели, а 42 человека скончались.

Ранее 15 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что обстановка с коронавирусом в стране улучшается, пик заболеваемости уже пройден, однако необходимо и дальше продолжать мониторинг ситуации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что доля заболеваемости COVID-19 в тяжелой форме в России составляет около 3%.

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