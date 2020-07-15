Попова заявила о низкой доле тяжелой формы COVID-19 в России

Доля заболеваемости COVID-19 в тяжелой форме в России составляет около 3%. Об этом 15 июля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса..

«Низкая доля тяжелых случаев заболевания. Если в апреле это было 5,6% (это тоже показатель один из самых низких в мире), то сегодня это практически 3%», — сказала она.

Попова отметила, что удалось сократить время между выявлением вируса и оказанием медицинской помощи: в 70% случаев пациенты получают помощь в первые дни с момента обнаружения заболевания.

Ранее в среду Попова заявила, что уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составляет сегодня в России более 26%.

Согласно последним данным, общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России достигло 746 369, скончались 11 770 пациентов, выздоровели 523 249 человек.

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