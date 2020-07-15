Прямой эфир
Сюжет:

Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

0
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что обстановка с коронавирусом в стране улучшается. Пик заболеваемости пройден, однако расслабляться нельзя.

«За эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный — он не превышает 1%», — сказал Мишустин в среду, 15 июля, на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

Вторая война: около половины россиян ожидают новой вспышки COVID-19
В Минздраве риск не исключают, но рассчитывают на меры профилактики и ответственность граждан

По его словам, такие показатели позволяют проводить совещания по эпидемиологической ситуации намного реже.

«Но это не дает нам права расслабляться. Необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь. Это же касается и поддержки регионов», — заявил премьер.

Глава правительства отметил, что программа массового тестирования на коронавирус будет продолжена. Кабмин продлил срок бесплатного предоставления медучреждениям тестов до 1 мая 2021 года. Соответствующее постановление уже подписано, подчеркнул он.

Ранее 15 июля в Сеченовском университете сообщили, что добровольцы, на которых тестировали вакцину от коронавируса, хорошо перенесли клинические испытания. Они покинули территорию клинической базы.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 739 947 человек, умерли 11 614 пациентов, выздоровели ― 512 825.

кв

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020