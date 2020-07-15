Мишустин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что обстановка с коронавирусом в стране улучшается. Пик заболеваемости пройден, однако расслабляться нельзя.

«За эти сутки в стране прирост заболеваемости минимальный — он не превышает 1%», — сказал Мишустин в среду, 15 июля, на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

По его словам, такие показатели позволяют проводить совещания по эпидемиологической ситуации намного реже.

«Но это не дает нам права расслабляться. Необходимо и дальше вести мониторинг, выявлять заболевших и оперативно оказывать им помощь. Это же касается и поддержки регионов», — заявил премьер.

Глава правительства отметил, что программа массового тестирования на коронавирус будет продолжена. Кабмин продлил срок бесплатного предоставления медучреждениям тестов до 1 мая 2021 года. Соответствующее постановление уже подписано, подчеркнул он.

Ранее 15 июля в Сеченовском университете сообщили, что добровольцы, на которых тестировали вакцину от коронавируса, хорошо перенесли клинические испытания. Они покинули территорию клинической базы.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 739 947 человек, умерли 11 614 пациентов, выздоровели ― 512 825.

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