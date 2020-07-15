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Активисты поддержали идею платить покупателям за найденную «просрочку»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Проблема присутствия на прилавках магазинов просроченных товаров может решиться, если каждый не будет молчать об их обнаружении. Мотивировать покупателей рассказывать об этом поможет денежное вознаграждение. Об этом в среду, 15 июля, телеканалу «360» рассказала координатор проекта «Хрюши против» Светлана Васильева.

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Она уверена, что если сообщившим о просрочке гражданам пообещают половину от суммы штрафа, выписанного магазину, они станут осознаннее. По ее словам, целью основанной в 2010 году организации является привлечение внимания к проблеме некачественных и просроченных товаров. Нововведение с вознаграждением побудит людей к общественному контролю и проявлению гражданской позиции.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в беседе с НСН высказал предположение, что финансовый интерес покупателей в выявлении просрочки сократит ее количество, но приведет к злоупотреблениям. Он уточнил, что нельзя исключать риски мошенничества со стороны недобросовестных граждан, которые будут использовать этот механизм для личного обогащения, подбрасывая просроченные продукты. В результате существенно возрастет финансовая нагрузка на торговые сети.

Ранее 15 июля депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Роспотребнадзора с инициативой привлекать покупателей к выявлению просроченной продукции на полках магазинов и выплачивать гражданам, которые обнаружат «просрочку», 50% штрафа, выписанного магазину за нарушение. По действующему закону штраф за продажу «просрочки» для юрлиц составляет 20-30 тысяч рублей. При этом человек, который приобрел некачественный продукт и обратился в контролирующие органы, может добиться моральной компенсации лишь через суд. По его мнению, сейчас практика показывает, что в такой ситуации граждане, как правило, могут рассчитывать только на символическую компенсацию отмечает телеканал «Звезда».

Предложение Власова прокомментировали и в Совете Федерации. Первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил, что для контроля качества продуктов существуют специальные проверяющие органы, которые и должны осуществлять свою функцию по надзору, пишет RT.

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