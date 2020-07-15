Активисты поддержали идею платить покупателям за найденную «просрочку»
Проблема присутствия на прилавках магазинов просроченных товаров может решиться, если каждый не будет молчать об их обнаружении. Мотивировать покупателей рассказывать об этом поможет денежное вознаграждение. Об этом в среду, 15 июля, телеканалу «360» рассказала координатор проекта «Хрюши против» Светлана Васильева.
Она уверена, что если сообщившим о просрочке гражданам пообещают половину от суммы штрафа, выписанного магазину, они станут осознаннее. По ее словам, целью основанной в 2010 году организации является привлечение внимания к проблеме некачественных и просроченных товаров. Нововведение с вознаграждением побудит людей к общественному контролю и проявлению гражданской позиции.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов в беседе с НСН высказал предположение, что финансовый интерес покупателей в выявлении просрочки сократит ее количество, но приведет к злоупотреблениям. Он уточнил, что нельзя исключать риски мошенничества со стороны недобросовестных граждан, которые будут использовать этот механизм для личного обогащения, подбрасывая просроченные продукты. В результате существенно возрастет финансовая нагрузка на торговые сети.
Ранее 15 июля депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе Роспотребнадзора с инициативой привлекать покупателей к выявлению просроченной продукции на полках магазинов и выплачивать гражданам, которые обнаружат «просрочку», 50% штрафа, выписанного магазину за нарушение. По действующему закону штраф за продажу «просрочки» для юрлиц составляет 20-30 тысяч рублей. При этом человек, который приобрел некачественный продукт и обратился в контролирующие органы, может добиться моральной компенсации лишь через суд. По его мнению, сейчас практика показывает, что в такой ситуации граждане, как правило, могут рассчитывать только на символическую компенсацию отмечает телеканал «Звезда».
Предложение Власова прокомментировали и в Совете Федерации. Первый заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заявил, что для контроля качества продуктов существуют специальные проверяющие органы, которые и должны осуществлять свою функцию по надзору, пишет RT.