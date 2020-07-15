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В Госдуме предложили платить покупателям за найденную просрочку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Депутат Госдумы Василий Власов обратился с предложением к Роспотребнадзору выплачивать гражданам, которые обнаружат на прилавках просроченные продукты, 50% штрафа, выписанного магазину за такое нарушение. Об этом в среду, 15 июля, сообщает RT.

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Сейчас штраф для юридических лиц, допустивших реализацию продуктов питания с истекшим сроком годности, составляет от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. При этом человек, который приобрел некачественный продукт и обратился в контролирующие органы, может добиться моральной компенсации лишь через суд, отметил депутат.

По словам Власова, практика показывает, что в такой ситуации граждане, как правило, могут рассчитывать только на символическую компенсацию.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность создания правового механизма, при котором гражданин, который выявит факт правонарушения (реализации просроченных продовольственных товаров) и заявит об этом в контролирующие органы, сможет рассчитывать при наложении штрафа на половину его суммы», — написал в обращении парламентарий.

Благодаря такому экономическому стимулу, считает автор инициативы, в стране повысится общественный контроль за правонарушениями, связанными с продажей просроченной продукции.

Ранее в понедельник в Роскачестве рассказали, что 75% российских покупатели стали чаще обращать внимание на дату изготовления продуктов.

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