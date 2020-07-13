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Большинство россиян стали внимательнее относится к дате изготовления продуктов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российские покупатели стали чаще обращать внимание на дату изготовления продуктов. Об этом говорится в сообщении Роскачества, опубликованном 13 июля на сайте организации.

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По данным исследования аналитического агентства РОМИР, проведенного для Роскачества, внимательнее относится к дате изготовления стали 75% россиян против 65% в прошлом году. На состав стали чаще обращать внимание 51% опрошенных (39% годом ранее), на массу — 42% (против 34% в 2019 году).

«Также при выборе продуктов питания покупатели не забывают проверять срок годности товара — 73% (против 72%) и обращают внимание на торговую марку — 32% (против 30%). Самым незначительным показателем стала информация об энергетической ценности продукта и содержании в нем микро- и макроэлементов (12% и 10% соответственно)», — говорится в сообщении.

В целом, количество покупателей, которые обращаются к информации на упаковке товаров увеличилось до 73% (63% в прошлом году). Кроме того, выросла доля людей, которые стали доверять рекомендациям друзей, знакомых и родственников при покупке продуктов питания (43% против 35% в прошлом году). Не ищут информацию о качестве приобретаемых товаров только 5% опрошенных.

Ранее, 7 июля Роскачество подвело итоги повторной проверки качества матрасов.

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