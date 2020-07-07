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Роскачество подвело итоги повторной проверки матрасов

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Эксперты Роскачества с интервалом в два года провели исследования односторонних и двусторонних матрасов и в целом дали положительную оценку их безопасности и качеству. Об этом говорится 7 июля в сообщении организации.

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В новом исследовании приняли участие изделия семи наиболее популярных торговых марок, из которых пять выпускают двусторонние модели и две — односторонние. В качестве критериев были взяты содержание токсичных веществ, долговечность и усадка, соответствие размеров и наличие инструкций по эксплуатации.

По результатам повторного исследования, все проверенные изделия нетоксичны и безопасны, а производитель одной из торговых марок улучшил свои результаты и теперь может претендовать на получение российского Знака качества. Большинство изделий прошли испытания по показателям комфортности и прочности. Испытание на долговечность мягкого элемента, стойкость истирания ткани и устойчивость окраски обивки также прошли изделия всех проверяемых брендов.

Однако у пяти производителей был выявлен недостаток — ткань может растянуться в процессе эксплуатации матрасов. Еще два изделия не прошли испытание на мягкость. Кроме того, качество продукции одного производителя ухудшилось. В Роскачестве отметили, что по результатам предыдущей проверки к бренду не было нареканий.

Накануне в организации рассказали, как можно вернуть деньги за интернет-заказ в случае его неполной комплектации. В случае отсутствия части заказа за решением проблемы стоит обратиться к продавцу, представив все доказательства. Если продавец отказывается возмещать оплату за услуги, предоставленные не полностью, Роскачество рекомендует прибегать к помощи Роспотребнадзора или подать иск в суд.

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