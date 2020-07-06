Роскачество дало советы на случай получения неполного онлайн-заказа

Роскачество рассказало. как можно вернуть деньги за интернет-заказ в случае его неполной комплектации. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном 6 июля.

Прежде всего, эксперты посоветовали проверять комплектность заказа в присутствии курьера и настоять на внесении в документацию соответствующей отметки в случае отсутствия какой-либо части.

«Комплектность онлайн-заказа должна быть зафиксирована в присутствии курьера в обязательном порядке. Альтернативный метод — видеофиксация сверки товаров в чеке и пакете (коробке) в присутствии курьера. Снимите на видео чек, курьера и продукты, которые вы достаете из пакета», — рекомендовали в Роскачестве.

В случае если курьер не соглашается на проведение проверки, целесообразнее отказаться от заказа, так как без его присутствия доказать свою правоту в случае некомплекта будет проблематично.

Следующим шагом должна стать заявка на возврат денежной разницы между полной суммой чека и стоимостью доставленных товаров на сайте продавца с предоставлением необходимых доказательств. Как правило, крупные магазины в оперативном порядке решают возникшую проблему.

Если при заказе на сайте-агрегаторе покупатель сталкивается с неполадками, адресатом претензии становится агрегатор, который получает оплату за оказываемые услуги. Порядок их предоставления регламентируется статьей 399 Гражданского кодекса РФ «Субсидиарная ответственность».

Как отметили в Роскачестве, если возврат денежной суммы так и не был произведен, а на сообщения покупателя не был дан ответ, заказчик имеет право обратиться в Роспотребнадзор, который проведет проверку и примет меры в защиту прав потребителя. Иск в суд позволит взыскать компенсацию помимо понесенных расходов, а если произошло хищение средств, а диалога об их возврате нет на протяжении даже длительного времени, стоит обратиться в правоохранительные органы.

«Существует риск сделать заказ на мошенническом сайте, который и не доставляет товары, и не возвращает средства. Если налицо умысел на хищение, это компетенция органов полиции. Поэтому необходимо подать заявление о привлечении к ответственности неизвестных лиц, которые, вводя вас в заблуждение, под видом продажи товаров похитили ваши деньги», — указал заместитель руководителя Роскачетсва Александр Борисов.

25 июня в Роскачестве рассказали о способах возврата денег за несделанную покупку. В организации, в частности, посоветовали обратиться в суд, если продавец игнорирует или не удовлетворяет требования покупателя.