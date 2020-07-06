Прямой эфир

Роскачество дало советы на случай получения неполного онлайн-заказа

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роскачество рассказало. как можно вернуть деньги за интернет-заказ в случае его неполной комплектации. Об этом говорится в сообщении организации, опубликованном 6 июля.

Прежде всего, эксперты посоветовали проверять комплектность заказа в присутствии курьера и настоять на внесении в документацию соответствующей отметки в случае отсутствия какой-либо части.

«Комплектность онлайн-заказа должна быть зафиксирована в присутствии курьера в обязательном порядке. Альтернативный метод — видеофиксация сверки товаров в чеке и пакете (коробке) в присутствии курьера. Снимите на видео чек, курьера и продукты, которые вы достаете из пакета», — рекомендовали в Роскачестве.

Онлайн правит торговлей: в маркетплейсы пришли 7 млн новых покупателей
Сформированная в карантин привычка к интернет-покупкам останется и в будущем, считают эксперты

В случае если курьер не соглашается на проведение проверки, целесообразнее отказаться от заказа, так как без его присутствия доказать свою правоту в случае некомплекта будет проблематично.

Следующим шагом должна стать заявка на возврат денежной разницы между полной суммой чека и стоимостью доставленных товаров на сайте продавца с предоставлением необходимых доказательств. Как правило, крупные магазины в оперативном порядке решают возникшую проблему.

Если при заказе на сайте-агрегаторе покупатель сталкивается с неполадками, адресатом претензии становится агрегатор, который получает оплату за оказываемые услуги. Порядок их предоставления регламентируется статьей 399 Гражданского кодекса РФ «Субсидиарная ответственность».

Как отметили в Роскачестве, если возврат денежной суммы так и не был произведен, а на сообщения покупателя не был дан ответ, заказчик имеет право обратиться в Роспотребнадзор, который проведет проверку и примет меры в защиту прав потребителя. Иск в суд позволит взыскать компенсацию помимо понесенных расходов, а если произошло хищение средств, а диалога об их возврате нет на протяжении даже длительного времени, стоит обратиться в правоохранительные органы.

«Существует риск сделать заказ на мошенническом сайте, который и не доставляет товары, и не возвращает средства. Если налицо умысел на хищение, это компетенция органов полиции. Поэтому необходимо подать заявление о привлечении к ответственности неизвестных лиц, которые, вводя вас в заблуждение, под видом продажи товаров похитили ваши деньги», — указал заместитель руководителя Роскачетсва Александр Борисов.

25 июня в Роскачестве рассказали о способах возврата денег за несделанную покупку. В организации, в частности, посоветовали обратиться в суд, если продавец игнорирует или не удовлетворяет требования покупателя.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020