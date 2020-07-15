Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Суд отправил замглавы «Почты России» под домашний арест
Экономика
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Мир
США попросили Россию о поддержке для нормализации ситуации в Афганистане
Экономика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Авто
В профсоюзе московских таксистов заявили о переполненности рынка такси

На Майорке арестовали кашлявшего на людей британского туриста с «коронавирусом»

0
Фото: Global Look Press/Thomas Reiner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туриста из Великобритании арестовали на Майорке за то, что он кашлял на посетителей ресторана и уверял, что заражен коронавирусом. Об этом в среду, 15 июля, сообщил The Daily Mail.

Два мира — два COVIDa: результаты компаний РФ будут лучше американских
Банки США во II квартале потеряют половину прибыли из-за необходимости наращивать резервы

Инцидент произошел вечером 13 июля в заведении, расположенном в районе Санта-Каталина. В полицию поступило несколько звонков о посетителей ресторана. По их словам, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ходил между столиками и кашлял на отдыхающих, заявляя, что у него коронавирус.

Когда на место прибыли полицейские, 43-летний мужчина попытался скрыться и сопротивлялся аресту. В участке мужчине принудительно сделали тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, пишет НСН. Если бы он действительно оказался болен, его бы обвинили в нанесении вреда здоровью. В итоге он получил обвинение в сопротивлении аресту.

Испания была одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. На Майорке с 13 июля во всех общественных местах ввели обязательное ношение масок из-за туристического сезона. В Испании зафиксировано 256 тыс. случаев заражения и более 28 тыс.случаев смерти от COVID-19.

12 июля сообщалось, что прибывшие в Испанию британские туристы вынуждены жить на пляже из-за того, что отели, которые они забронировали, еще не начали свою работу после ограничений в связи с коронавирусом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020