На Майорке арестовали кашлявшего на людей британского туриста с «коронавирусом»

Туриста из Великобритании арестовали на Майорке за то, что он кашлял на посетителей ресторана и уверял, что заражен коронавирусом. Об этом в среду, 15 июля, сообщил The Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 13 июля в заведении, расположенном в районе Санта-Каталина. В полицию поступило несколько звонков о посетителей ресторана. По их словам, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ходил между столиками и кашлял на отдыхающих, заявляя, что у него коронавирус.

Когда на место прибыли полицейские, 43-летний мужчина попытался скрыться и сопротивлялся аресту. В участке мужчине принудительно сделали тест на коронавирус, который дал отрицательный результат, пишет НСН. Если бы он действительно оказался болен, его бы обвинили в нанесении вреда здоровью. В итоге он получил обвинение в сопротивлении аресту.

Испания была одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. На Майорке с 13 июля во всех общественных местах ввели обязательное ношение масок из-за туристического сезона. В Испании зафиксировано 256 тыс. случаев заражения и более 28 тыс.случаев смерти от COVID-19.

12 июля сообщалось, что прибывшие в Испанию британские туристы вынуждены жить на пляже из-за того, что отели, которые они забронировали, еще не начали свою работу после ограничений в связи с коронавирусом.