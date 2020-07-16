Телемедицину включили в ОМС в Калужской области

В Калужской области дистанционные консультации медиков стали доступны по полису обязательного медицинского страхования. Это первый регион, где телемедицину включили в систему ОМС.

Сервис «Доктор рядом» доступен всем обладателям регионального полиса ОМС, это более 1 млн человек. Для получения консультации потребуется учетная запись на сервисе госуслуг и регистрация на сайте сервиса. Консультации проходят на сайте сервиса в видеоформате, в чате и по телефону. Также записаться на онлайн-прием можно с помощью регионального портала регистратура40.рф, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

Получить дистанционные консультации можно у терапевтов и врачей узких специальностей: кардиологов, урологов, травматологов-ортопедов, неврологов, эндокринологов, стоматологов-терапевтов, акушеров-гинекологов, оториноларингологов, аллергологов-иммунологов, гастроэнтерологов, хирургов и офтальмологов. Терапевты работают круглосуточно, для обращения к узкопрофильным специалистам потребуется предварительная запись.

По словам гендиректора сервиса «Доктор рядом» Дениса Швецова, пандемия показала, что такая услуга востребована. Спрос на дистанционные консультации с врачами с конца прошлого года к июлю 2020-го показал кратный рост, отметил он.

«Калужская область — лидер инноваций, поэтому внедрение телемедицинской помощи в российскую систему ОМС началось именно здесь. Компания рассматривает вопрос внедрения телемедицины в других регионах», — сказал он.

2 июня Совет Федерации одобрил закон, дающий право правительству РФ применять телемедицинские технологии при эпидемиях или ЧС. По мнению авторов, прибегая к телемедицинским технологиям при эпидемиях, подобной распространению коронавирусной инфекции, правительство страны сможет справиться с нехваткой медицинских работников в кризисных условиях. Оперативное регулирование особенностей оказания медицинской помощи, в том числе межведомственного характера, создаст устойчивость правового регулирования в сфере охраны здоровья.