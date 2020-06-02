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Совет Федерации одобрил закон о применении телемедицины при эпидемиях

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Совет Федерации во вторник, 2 июня, одобрил закон, дающий право правительству РФ применять телемедицинские технологии при эпидемиях или ЧС. С законопроектом можно ознакомиться на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

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Такую меру содержит закон (953580-7) о принятии неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции.

По мнению авторов, прибегая к телемедицинским технологиям при эпидемиях, подобной распространению коронавирусной инфекции, правительство страны сможет справиться с нехваткой медицинских работников в кризисных условиях. Оперативное регулирование особенностей оказания медицинской помощи, в том числе межведомственного характера, создаст устойчивость правового регулирования в сфере охраны здоровья.

21 мая Госдума приняла в третьем чтении данный законопроект. Он вступит в силу после того, как его подпишет президент.

19 мая стало известно, что в России увеличился спрос на онлайн-медицину. В апреле большинство россиян обращалось к терапевтам. Сейчас востребован прием врачей узких специальностей. К телемедицине подключаются пользователи из регионов России. Чаще всего обращаются жители Ивановской, Ярославской области, Татарстана и Краснодарского края.

По состоянию на утро 2 июня в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. Умерли за весь период 5 037 пациентов, выздоровело 186 985 человек.

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