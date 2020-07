Журналисты узнали судьбу персонажа Вина Дизеля в новом «Форсаже»

В финальной части киносерии «Форсаж» может погибнуть персонаж Вина Дизеля Доминик Торетто. Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на источники.

По их данным, смерть героя должна поспособствовать развитию сюжета и появлению спин-оффов в киносерии, пишет «Газета.ру».

Премьеру девятого «Форсажа» перенесли на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Дата выхода десятого фильма серии пока не называется.

В конце марта американский актер Дуэйн Джонсон рассказал, что в разработке находится сиквел боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». По словам артиста, съемочная группа размышляет над сюжетом картины и пытается выяснить, как развивать историю двух главных героев. Как отмечает телеканал «360», в центре фильма стоят бывший наемный убийца в исполнении Джейсона Стэтхема и полицейский, которого и сыграл Джонсон. Пока неизвестно, когда стартуют съемки сиквела и кто займет режиссерское кресло.

