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Журналисты узнали судьбу персонажа Вина Дизеля в новом «Форсаже»

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Фото: One Race Films
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В финальной части киносерии «Форсаж» может погибнуть персонаж Вина Дизеля Доминик Торетто. Об этом сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на источники.

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По их данным, смерть героя должна поспособствовать развитию сюжета и появлению спин-оффов в киносерии, пишет «Газета.ру».

Премьеру девятого «Форсажа» перенесли на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса. Дата выхода десятого фильма серии пока не называется.

В конце марта американский актер Дуэйн Джонсон рассказал, что в разработке находится сиквел боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». По словам артиста, съемочная группа размышляет над сюжетом картины и пытается выяснить, как развивать историю двух главных героев. Как отмечает телеканал «360», в центре фильма стоят бывший наемный убийца в исполнении Джейсона Стэтхема и полицейский, которого и сыграл Джонсон. Пока неизвестно, когда стартуют съемки сиквела и кто займет режиссерское кресло.

Ранее 15 июля сообщалось, что сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после второго сезона. Предположительно это произошло из-за низких рейтингов.

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