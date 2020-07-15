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Общество
МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье
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МЧС предупредило о дожде с грозой в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Главное управление МЧС России по Московской области в среду, 15 июля, распространило предупреждение о том, что в ближайшее время ожидается дождь с грозой и порывами ветра до 17 м/с.

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«С 16:00 до конца суток по Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах — гроза, при грозе порывы ветра 12–17 м/с», — приводит ТАСС текст сообщения управления.

МЧС рекомендовало воздержаться от поездок на автомобиле и по возможности оставаться дома или на работе. На улице при порывистом ветре советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, не укрываться под деревьями и мостами, эстакадами, трубопроводами, линиями электропередачи, потенциально опасными промышленными объектами.

Ранее в среду сообщалось, что в Московской области в результате сильных дождей подтопило почти 50 домов и 90 дачных участков.

При этом по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в последние несколько дней аномальная жара накрыла Урал, Поволжье и южные регионы России. В Оренбургской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного зноя. Температура воздуха днем держится на отметке 40 градусов.

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