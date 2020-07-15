Страны ОПЕК+ сократят в августе добычу нефти после отставания в мае

Страны ОПЕК+ с августа будут сокращать добычу нефти больше 7,7 млн б/с, которые указаны в соглашении. Об этом сообщил 15 июля министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман

«Механизм компенсации отставания означает, что эффективное сокращение добычи в августе будет глубже, чем целевой показатель в 7,7 млн б/с. Как только ограничения смягчатся [с 1 августа], те, кто сокращал недостаточно, имеют шанс восполнить пробелы», — приводит ТАСС слова Сальмана.

Таким образом, по мнению министра, эта стратегия позволит компенсировать недостаточное сокращение добычи нефти в предыдущие месяцы.

Он подчеркнул, что несмотря на восстановление добычи нефти в августе, объем экспорта Саудовской Аравии не изменится. Кроме того, он выразил надежду на то, что и другие страны ОПЕК+ сохранят ограничение экспорта.

В режиме видеоконференции 15 июля проходит заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, созданного для оценки соблюдения альянсом соглашения о сокращении добычи нефти и выработке рекомендаций по его корректировке.

Накануне стало известно, что страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 107%.

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года в апреле. Соглашение вступило в силу с 1 мая этого года.