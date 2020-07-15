В Латвии всех въезжающих из-за рубежа обяжут заполнять анкету

Каждого иностранца, который прибыл в Латвию, воспользовавшись международными перевозчиками, с 16 июля обяжут зарегистрироваться, заполнив анкету. Об этом сообщает в среду, 15 июля, новостной портал Jauns.lv со ссылкой на правительство страны.

Соответствующее решение приняли в среду на внеочередном заседании правительства. Эта мера принята для того, чтобы ограничить распространение COVID-19 в республике.

В течение 2–3 недель будет разработана и внедрена электронная система, но до этого будут бумажные анкеты.

Требование о регистрации распространяется также на тех, кто прибывает в Латвию на частных самолетах и ​​яхтах.

Данные будут передаваться ответственным ведомствам — центру профилактики и контроля заболеваний, а также государственной полиции Латвии. Информация будет храниться не более 14 дней.

В министерстве здравоохранения страны отметили, что анкетирование вводится с целью выяснить, какие страны въезжающий посетил за последние 14 дней до прибытия в Латвию.

За минувшие сутки в Латвии, по данным сайта Worldometer, выявлено четыре случая заболевания COVID-19. Общее число заболевших составило 1178 человек.

Число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире уже превысило 13,4 млн человек. Больше всего инфицированных зарегистрировали в США (3,5 млн), Бразилии (1,9 млн) и Индии (941 тыс.).