Аукционный дом: в Свердловской области на торги выставили общежитие с жильцами

Общежитие, в котором проживает больше 100 человек, было выставлено на торги в Свердловской области после того, как его собственник обанкротился. После того как на ситуацию обратили внимание региональные СМИ, местная прокуратура начала проверку. Однако поскольку речь идет об общежитии, пока собственник действует в рамках закона. Дальнейшая судьба жильцов будет зависеть прежде всего от нового владельца, который вправе принять решение как о выселении, так и о перепрофилировании здания, полагают опрошенные «Известиями» юристы .

Лот с живым обременением

Прокуратура города Кушва в Свердловской области проведет проверку после сообщений СМИ о том, что в поселке Барачинский, входящем в городской округ, на торги выставили общежитие, в котором проживает около сотни человек . Об этом в пресс-службе областной прокуратуры сообщили в среду, 15 июля.

— По информации арбитражного управляющего, в общежитии проживает свыше 100 человек, некоторые из них имеют регистрацию в жилых помещениях, — рассказали «Известиям» в пресс-службе прокуратуры.

О том, что здание оказалось выставлено на торги, региональные СМИ сообщили несколько дней назад. В частности, карточка здания доступна на сайте Российского аукционного дома .

Из описания следует, что речь идет о многоквартирном пятиэтажном доме с подвалом общей площадью 4,7 тыс. кв. м . Его стартовая цена составляет 50,3 млн рублей.

— Дом расположен в центре поселка. Окружающая застройка — жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, плотность застройки — высокая. Месторасположение с удобной транспортной логистикой. Инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, электричество, вентиляция, канализация, — говорится в описании на сайте.

«Прописан 61 человек, проживает более 100 семей», — указывается в графе про существующие обременения и ограничения. В качестве дальнейших способов использования предлагается общежитие.

Регистрация без договора

Несмотря на наличие регистрации, договоры найма с собственниками-жильцами в общежитии не заключались, уточнили «Известиям» в пресс-службе областной прокуратуры.

Дом был выставлен на торги как часть имущества Уральского транспортного банка. Ранее он принадлежал местному предприятию — Баранчинскому электромеханическому заводу. В нем проживали сотрудники завода, а также учащиеся действующего при нем Баранчинского электромеханического техникума.

Позднее общежитие было передано банку под залог кредита, который получало предприятие, и перешел в его собственность . В 2019 году в отношении банка была начата процедура банкротства. Окончательно банкротом банк был признан 7 июля 2020-го. Это следует из данных, опубликованных в Федеральном реестре сведений о банкротстве.

жильцы Фото: РЕН ТВ

— Решением арбитражного суда Свердловской области от 27 декабря 2018 года (…) публичное акционерное общество «Уральский транспортный банк» (…) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство), — говорится в сообщении, опубликованном 7 июля.

Жильцы здания, иные из которых живут здесь много лет, опасаются, что новый собственник их выселит, а муниципальные власти не предоставят им альтернативного жилья, сообщает телеканал РЕН ТВ. В сюжете отмечается, что здание находится в плохом состоянии и уже несколько лет, по словам жильцов, не обслуживается управляющей компанией, хотя они исправно оплачивают все счета.

Изучить законность оснований, на которых жильцы проживали в здании, в рамках проверки планируют в областной прокуратуре. Там также уточнили, что арбитражному управляющему (в данном случае это Агентство по страхованию вкладов) будет объявлено «предостережение о недопустимости нарушения жилищных прав граждан».

Право собственника

В то же время юристы, опрошенные «Известиями», указывают, что формально никаких нарушений прав жильцов в данном случае допущено не было . По закону собственники имеют полное право распоряжаться общежитием в случае его приобретения.

— Переход собственности на объект недвижимости в рамках процедуры банкротства — обычная практика, и это возможно и в отношении общежития. При этом права жильцов не могут быть нарушены таким переходом, но надо разбираться, какие именно есть права у этих людей, как они оформлены. Например, если они имеют право на дальнейшее проживание, то новый собственник не сможет никого выселить, — объясняет адвокат палаты адвокатов Самарской области Виктория Тюрина.

Если же прав на дальнейшее проживание у людей не окажется, решать вопрос с переселением должна будет администрация, подчеркивает юрист. То же самое относится и к ситуации, если собственник в принципе решит использовать здание иным способом и ликвидирует общежитие. Ответственность за дальнейшее расселение людей ляжет на местные власти.

Риски того, что новый владелец попытается сразу выселить людей, невысоки , уверен Иван Соловьев, заслуженный юрист России, председатель центра правовой помощи «Дело жизни».

— Собственник вправе по своему усмотрению распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Другой вопрос — социальный, человеческий. Конечно же, никто людей не выселит на улицу. До решения всех правовых нюансов и судьбы здания с жильцами могут быть заключены новые договоры, которые позволят им в спешном порядке не сниматься с насиженных мест, — полагает он.

Оперативно связаться с представителями Баранчинского электромеханического завода (БЭМЗ), чтобы узнать, проживают ли сейчас в здании сотрудники предприятия и учащиеся действующего при нем колледжа и было ли известно ранее о претензиях жильцов к собственнику здания, «Известиям» не удалось. Корреспондент отправил на предприятие запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

В администрации Кушвинского городского округа, в состав которого входит поселок городского типа Баранчинский, изданию сообщили, что здание не является и не являлось муниципальной собственностью, поэтому прокомментировать ситуацию с аукционом там не могут . На вопрос о том, происходили ли ранее конфликты между жильцами и собственником и поступали ли жалобы на состояние здания, в администрации не ответили. В областной прокуратуре подчеркивают, что пока вопрос о выселении людей не ставился.

Год назад аналогичная ситуация произошла в Нижнем Тагиле, где предприниматель выкупил здание общежития обанкротившегося завода. В здании по-прежнему проживали люди. После оформления сделки им предложили выкупить комнаты или выселятся. С просьбой помочь сохранить жилье они в том числе обращались на «Прямую линию» с президентом. Районная прокуратура тогда инициировала проверку, однако дальнейшей информации о судьбе этого общежития в открытом доступе нет.

Торги по зданию в Баранчинском предварительно назначены на начало августа.