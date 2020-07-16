Аукционный дом: в Свердловской области на торги выставили общежитие с жильцами
Общежитие, в котором проживает больше 100 человек, было выставлено на торги в Свердловской области после того, как его собственник обанкротился. После того как на ситуацию обратили внимание региональные СМИ, местная прокуратура начала проверку. Однако поскольку речь идет об общежитии, пока собственник действует в рамках закона. Дальнейшая судьба жильцов будет зависеть прежде всего от нового владельца, который вправе принять решение как о выселении, так и о перепрофилировании здания, полагают опрошенные «Известиями» юристы.
Лот с живым обременением
Прокуратура города Кушва в Свердловской области проведет проверку после сообщений СМИ о том, что в поселке Барачинский, входящем в городской округ, на торги выставили общежитие, в котором проживает около сотни человек. Об этом в пресс-службе областной прокуратуры сообщили в среду, 15 июля.
— По информации арбитражного управляющего, в общежитии проживает свыше 100 человек, некоторые из них имеют регистрацию в жилых помещениях, — рассказали «Известиям» в пресс-службе прокуратуры.
О том, что здание оказалось выставлено на торги, региональные СМИ сообщили несколько дней назад. В частности, карточка здания доступна на сайте Российского аукционного дома.
Из описания следует, что речь идет о многоквартирном пятиэтажном доме с подвалом общей площадью 4,7 тыс. кв. м. Его стартовая цена составляет 50,3 млн рублей.
— Дом расположен в центре поселка. Окружающая застройка — жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, плотность застройки — высокая. Месторасположение с удобной транспортной логистикой. Инженерные коммуникации: отопление, водоснабжение, электричество, вентиляция, канализация, — говорится в описании на сайте.
«Прописан 61 человек, проживает более 100 семей», — указывается в графе про существующие обременения и ограничения. В качестве дальнейших способов использования предлагается общежитие.
Регистрация без договора
Несмотря на наличие регистрации, договоры найма с собственниками-жильцами в общежитии не заключались, уточнили «Известиям» в пресс-службе областной прокуратуры.
Дом был выставлен на торги как часть имущества Уральского транспортного банка. Ранее он принадлежал местному предприятию — Баранчинскому электромеханическому заводу. В нем проживали сотрудники завода, а также учащиеся действующего при нем Баранчинского электромеханического техникума.
Позднее общежитие было передано банку под залог кредита, который получало предприятие, и перешел в его собственность. В 2019 году в отношении банка была начата процедура банкротства. Окончательно банкротом банк был признан 7 июля 2020-го. Это следует из данных, опубликованных в Федеральном реестре сведений о банкротстве.
— Решением арбитражного суда Свердловской области от 27 декабря 2018 года (…) публичное акционерное общество «Уральский транспортный банк» (…) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство), — говорится в сообщении, опубликованном 7 июля.
Жильцы здания, иные из которых живут здесь много лет, опасаются, что новый собственник их выселит, а муниципальные власти не предоставят им альтернативного жилья, сообщает телеканал РЕН ТВ. В сюжете отмечается, что здание находится в плохом состоянии и уже несколько лет, по словам жильцов, не обслуживается управляющей компанией, хотя они исправно оплачивают все счета.
Изучить законность оснований, на которых жильцы проживали в здании, в рамках проверки планируют в областной прокуратуре. Там также уточнили, что арбитражному управляющему (в данном случае это Агентство по страхованию вкладов) будет объявлено «предостережение о недопустимости нарушения жилищных прав граждан».
Право собственника
В то же время юристы, опрошенные «Известиями», указывают, что формально никаких нарушений прав жильцов в данном случае допущено не было. По закону собственники имеют полное право распоряжаться общежитием в случае его приобретения.
— Переход собственности на объект недвижимости в рамках процедуры банкротства — обычная практика, и это возможно и в отношении общежития. При этом права жильцов не могут быть нарушены таким переходом, но надо разбираться, какие именно есть права у этих людей, как они оформлены. Например, если они имеют право на дальнейшее проживание, то новый собственник не сможет никого выселить, — объясняет адвокат палаты адвокатов Самарской области Виктория Тюрина.
Если же прав на дальнейшее проживание у людей не окажется, решать вопрос с переселением должна будет администрация, подчеркивает юрист. То же самое относится и к ситуации, если собственник в принципе решит использовать здание иным способом и ликвидирует общежитие. Ответственность за дальнейшее расселение людей ляжет на местные власти.
Риски того, что новый владелец попытается сразу выселить людей, невысоки, уверен Иван Соловьев, заслуженный юрист России, председатель центра правовой помощи «Дело жизни».
— Собственник вправе по своему усмотрению распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Другой вопрос — социальный, человеческий. Конечно же, никто людей не выселит на улицу. До решения всех правовых нюансов и судьбы здания с жильцами могут быть заключены новые договоры, которые позволят им в спешном порядке не сниматься с насиженных мест, — полагает он.
Оперативно связаться с представителями Баранчинского электромеханического завода (БЭМЗ), чтобы узнать, проживают ли сейчас в здании сотрудники предприятия и учащиеся действующего при нем колледжа и было ли известно ранее о претензиях жильцов к собственнику здания, «Известиям» не удалось. Корреспондент отправил на предприятие запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
В администрации Кушвинского городского округа, в состав которого входит поселок городского типа Баранчинский, изданию сообщили, что здание не является и не являлось муниципальной собственностью, поэтому прокомментировать ситуацию с аукционом там не могут. На вопрос о том, происходили ли ранее конфликты между жильцами и собственником и поступали ли жалобы на состояние здания, в администрации не ответили. В областной прокуратуре подчеркивают, что пока вопрос о выселении людей не ставился.
Год назад аналогичная ситуация произошла в Нижнем Тагиле, где предприниматель выкупил здание общежития обанкротившегося завода. В здании по-прежнему проживали люди. После оформления сделки им предложили выкупить комнаты или выселятся. С просьбой помочь сохранить жилье они в том числе обращались на «Прямую линию» с президентом. Районная прокуратура тогда инициировала проверку, однако дальнейшей информации о судьбе этого общежития в открытом доступе нет.
Торги по зданию в Баранчинском предварительно назначены на начало августа.