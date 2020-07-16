В разливе: почему жители трущоб не боятся наводнений

Ежегодное повышение уровня Мирового океана, связанное с глобальным потеплением, угрожает существованию прибрежных городов и целых островов. Одна из первоочередных зон риска — бухта Манила в Филиппинах, берега которой густо заселены. И первые, кто попадает под удар при наводнениях, — обитатели трущоб. Как живется на берегу, который расположен ниже уровня моря, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
В трущобах Метро-Манилы — столичного региона Филиппин, объединяющего 16 городов, — насчитывается около 4 млн жителей
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Во время стихийных бедствий — тайфунов, наводнений, штормов — разрушениям подвергаются в первую очередь лачуги самых бедных жителей Филиппин
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Особенно страдают те, что расположены ближе всего к морскому побережью
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Во время наводнений реки, берега которых также облюбовали бедняки, выходят из берегов и смывают их жилища
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
В то же время обитателей трущоб обвиняют в том, что они усугубляют ситуацию во время стихийных бедствий. Городская канализация во время ливней и так не справляется с потоками воды, а бытовые отходы, которые скапливаются в трущобах, мешают оттоку воды из города
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Кроме того, дома, нелегально построенные на речных берегах, также создают преграды на пути паводковых вод и способствуют затоплению города
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Власти неоднократно пытались переселить жителей трущоб в другие районы, в том числе насильственно, однако безрезультатно
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Дело в том, что трущобы расположены рядом с самыми экономически развитыми районами городов, где приезжие из деревень могут найти себе работу. Жить в отдалении от этих районов и добираться на работу на транспорте дорого, а часто и невозможно
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Фото: Getty Images/Jes Aznar
Единственный выход для обитателей трущоб во время каждого природного катаклизма, рискующих своими жизнями, — переезд в более безопасные места. Однако они опасаются, что там не смогут зарабатывать себе на жизнь
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