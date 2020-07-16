В разливе: почему жители трущоб не боятся наводнений

В то же время обитателей трущоб обвиняют в том, что они усугубляют ситуацию во время стихийных бедствий. Городская канализация во время ливней и так не справляется с потоками воды, а бытовые отходы, которые скапливаются в трущобах, мешают оттоку воды из города