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Bentley представила в России лимитированную версию седана Mulsanne

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Фото: Bentley
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Британская компания Bentley представила на российском рынке седан Mulsanne из лимитированной серии 6.75 Edition от ателье Mulliner. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» в среду, 15 июля.

Версия Bentley Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner отличается особым декором кузова с черными глянцевыми элементами, хромированной отделкой фар и фонарей, черными 21-дюймовыми колесными дисками. Салон автомобиля отделан кожей, а на центральной консоли установлена табличка с названием спецверсии.

Седан Bentley Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner оснащен 6,75-литровым бензиновым двигателем мощностью 537 л.с. Мотор работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость лимитированного седана не указывается.

14 мая сообщалось, что Bentley начинает продажи на российском рынке нового купе Continental GT V8.

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