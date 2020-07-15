В Госдуме оценили планы по беспилотному такси в Москве к 2024 году

Для скорейшего коммерческого запуска беспилотных такси необходимо убедиться в их безопасности, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев 15 июля.

Ранее в этот день замминистра транспорта России Алексей Семенов сообщил, что первые автономные такси без водителя могут появиться на дорогах Москвы к 2024 году.

«Очень важно было бы увидеть статистику, которую наезжает «Яндекс». Как часто его беспилотники Toyota и Hyundai попадают в нештатные ситуации, когда водителям этих транспортных средств приходится хвататься за руль и управлять машиной в ручном режиме», — сказал Васильев.

По его мнению, при помощи законодательства можно было бы обобщить статистику аварийности беспилотных автомобилей и сделать ее доступной не только для «Яндекса», но и для всех других компаний, которые исследуют беспилотные технологии. Это и КамАЗ, и Cognitive Technologies, и другие компании.

В конечном итоге появление беспилотных такси на дорогах снизит стоимость поездки, поскольку за рулем не будет человека, которому необходимо платить зарплату, отметил депутат. В то же время, по его словам, это станет вызовом для экономики, поскольку таксисты окажутся без работы на рынке труда.

«Технологии беспилотного транспорта очень быстро будут копироваться и устанавливаться на другие автомобили. Стоит обратить внимание на то, чтобы беспилотник платил налог в Фонд социального страхования, в Пенсионный фонд и т.д., то есть платил бы за того человека, который сейчас не работает на этом рабочем месте», — заключил парламентарий.

15 апреля генеральный директор компании-разработчика программного управления для автономного транспорта Cognitive Pilot Ольга Ускова заявила, что рынок беспилотных автомобилей, в том числе в России, будет формироваться еще как минимум 10 лет.