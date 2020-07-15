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Частные дома снесут в Уфе для благоустройства парка

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Администрация Уфы утвердила проект реконструкции парка в Затоне. Для проведения работ будут снесены некоторые частные дома.

Речь идет о зданиях на улицах Союзной, Ирендык, Ахметова и Шмидта, где находится сквер «Волна». В общей сложности под снос пойдет порядка 2,5 тыс. кв. м жилья. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

В администрации уточнили, что гостиницу, кафе и торговый центр, расположенные в том районе, сносить не планируют.

В сквере организуют три входа с парковками. Дорожки, которые уже существуют в пределах парка, будут сохранены, при этом рабочие обустроят центральную аллею из брусчатки. Также планируется оборудовать место для выгула собак.

Ранее сообщалось, что новую пешеходную аллею обустраивают в Липецке. Протяженность дорожки составит более 500 м.

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