Новую пешеходную аллею обустроят в Липецке

В Молодежном парке в Липецке строят новую пешеходную аллею. План благоустройства самого парка власти составляют совместно с представителями бизнеса.

Протяженность пешеходной аллеи составит более 500 м. Она соединит микрорайоны, прилегающие к улице Кривенкова, с торгово-развлекательным центром. На текущий момент готово песчаное основание дорожки, а также на 90% установлен бордюрный камень. Об этом пишет LipetskMedia.

В ближайшее время рабочие приступят к асфальтированию дорожки.

В дальнейшем власти планируют благоустроить сам Молодежный парк. На данный момент разрабатывается план и будущая концепция территории. Ее вынесут на общественные слушания. Специалисты намерены сохранить существующие ландшафты природного парка и обустроить уютные зоны для семейного отдыха. Предполагается, что в парке разместят пикниковые зоны, спортивные площадки, а также зоны для катания на санках.