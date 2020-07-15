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Госдума отказалась снимать с рассмотрения поправку о трехдневном голосовании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госдума на пленарном заседании проголосовала против снятия с рассмотрения проекта с поправками о трехдневном голосовании. Об этом сообщает ТАСС в среду, 15 июля.

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С идеей снятия выступил депутат фракции ЛДПР Сергей Иванов. По его словам, вопрос был внесен с нарушением регламента.

«В первом чтении данный вопрос принимался с одной и единственной целью — предоставить политическим партиям возможность исключать членов избирательных комиссий с правом решающего голоса, которых они вводили», — сказал он.

Глава думского комитета по регламенту Ольга Савостьянова, в свою очередь, заявила, что комитет выступает против снятия.

«Все поправки в соответствии с регламентом были решены, законопроект подготовлен для рассмотрения на заседании», — сказала она.

Ранее в июле глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что комиссия оценит опыт многодневного голосования по поправкам в Конституцию и обсудит возможность проведения голосований в два-три дня.

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