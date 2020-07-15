Рабочий погиб во время спуска в колодец в Московской области

В Дмитрове (Московская область) проводится проверка по факту гибели рабочего. Мужчину засыпало песков во время обустройства колодца.

По данным следствия, рабочие копали колодец на территории частного домовладения. 35-летний мужчина спустился в шахту. В какой-то момент произошло смещение колец колодца, и в шахту начал поступать песок. В результате рабочего засыпало, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Мужчина скончался в результате асфиксии из-за блокирования дыхательных путей песком.

Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае электромонтер погиб при падении опоры линии электропередачи.