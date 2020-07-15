Ограничение движения грузовиков ввели в Башкортостане

Временное ограничение движения грузовиков ввели на территории Башкортостана из-за жары. Оно распространяется на трассы федерального значения.

Ограничение будет действовать до вечера 15 июля. Грузовые транспортные средства, перевозящие тяжеловесные грузы по специальным разрешениям, не смогут проехать по трассам М-5, М-7 и Р-240. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Согласно прогнозам, температура воздуха в дневные часы будет достигать +38 градусов.

Ранее сообщалось, что жаркая погода наблюдается в нескольких регионах. В Тюменской области до конца недели температура воздуха будет подниматься до +36 градусов.