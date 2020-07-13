Жара до +36 градусов ожидается в Тюмени

Синоптики прогнозируют жаркую погоду в течение недели в Тюмени. К выходным температура поднимется до +36 градусов.

Согласно прогнозам, в будние дни воздух будет прогреваться до +30 градусов, в ночные часы ожидается около +18 градусов. Осадков в городе не ожидается. Пик жары придется на конец недели, пишет портал «Наш город».

Из-за теплой погоды большой популярностью стали пользоваться пляжи. В зонах отдыха нанесли специальную разметку, из-за которых число мест на пляжах сократилось. В минувшие выходные на Салаирском тракте наблюдались дорожные заторы.

Ранее сообщалось, что в течение недели в Москве ожидается арктическое вторжение холодного воздуха. После жарких выходных температура снизится до +16…+21 градуса. Кроме того, с холодным фронтом придут осадки. Погода нормализуется к пятнице, 17 июля.