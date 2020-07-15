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Минфин отчитался о выплатах на детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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По состоянию на начало июля семьи с детьми в рамках мер дополнительной поддержки получили более 555 млрд рублей. Об этом сообщили в Минфине в среду, 15 июля.

Затратное неравенство: пособия на детей оказались неодинаково полезны
В одних регионах на выделенные средства можно купить вчетверо больше товаров, чем в других

Это 99% всех средств, выделенных на эти цели, передает ТАСС.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что эта сумма сопоставима с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за второй квартал 2020 года.

13 июля вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что за время пандемии россияне получили выплаты на 26,5 млн детей на общую сумму 617 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал личной инициативой российского лидера решение о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

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