За время пандемии россияне получили выплаты на более 26 млн детей

Во время пандемии россияне получили выплаты на 26,5 млн детей. Об этом 13 июля в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день выплаты по разным основаниям произведены для 26,5 млн российских детей на сумму 617 млрд рублей», — сказала она.

1 июня Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые «детские» выплаты. Средства господдержки в первый день лета получили почти 15 млн детей.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам страны 11 мая анонсировал дополнительные «детские» выплаты для поддержки российских семей в условиях распространения коронавирусной инфекции. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал личной инициативой российского лидера решение о выплате 10 тыс. рублей на каждого ребенка от трех до 16 лет.

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