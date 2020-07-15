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Бывшего замглавы Красногорска осудили на восемь лет за получение взятки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
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Бывший заместитель главы администрации Красногорска по земельно-имущественным отношениям Дмитрий Феоктистов приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 июля на сайте управления Следственного комитета России (СК РФ) по Московской области.

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«Следствием и судом установлено, что 30 октября 2018 года генеральный директор одной из фирм передал заместителю главы администрации городского округа Красногорска через посредника взятку в размере 2 млн 800 рублей за нерасторжение договора аренды земельного участка и изменение вида разрешенного использования этого земельного участка с целью дальнейшего уменьшения арендной платы», — говорится в сообщении.

Чиновнику назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строго режима с запретом занимать управленческие должности в течении пяти лет. В отношении директора фирмы, который передал взятку, также было возбуждено уголовное дело. Он приговорен к четырем годам лишения свободы с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 1 млн рублей.

Как сообщалось ранее, Феоктистова задержали осенью 2018 года.

Ранее, 17 апреля, стало известно о задержании замглавы Хакасии Сергея Новикова. Эту информацию подтвердил губернатор Хакасии Валентин Коновалов. Позднее в СК заявили о возбуждении в отношении чиновника уголовного дела по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

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