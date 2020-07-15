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Ученые Новосибирска первыми в России получили нейтрализующие коронавирус антитела

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Новосибирске сотрудники лаборатории иммуногенетики Института молекулярной и клеточной биологии (ИКМБ) СО РАН первыми в России получили антитела, которые способны нейтрализовать коронавирус. Об этом в среду, 15 июля, заявила ТАСС ответственный секретарь рабочей группы при СО РАН по преодолению новой коронавирусной инфекции Ольга Дорохова.

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«В новосибирском научном центре первыми в России получили действующие антитела к COVID-19. <…> Полученные антитела способны блокировать взаимодействие вируса и клеточного рецептора АСЕ2 (белок, встроенный в клеточную мембрану. ― Ред.) и, соответственно, предотвращать его проникновение в клетки-мишени», ― рассказала она агентству.

Как отметила Дорохова, дальнейшее развитие исследований антител позволит создать средства для специфической терапии, а также профилактики COVID-19. К тому же выявленные антитела могут стать материалом для изучения особенностей иммунитета при заболевании коронавирусом.

Ранее, 12 июля, стало известно, что в Москве завершилось исследование первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александра Лукашева, на данном этапе исследования главной задачей ученых было показать безопасность вакцины для человека, что и было сделано.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 739 947 человек, умерли 11 614 пациентов, выздоровели ― 512 825.

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