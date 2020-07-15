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В школе кулинарии в Петербурге прогремел взрыв

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Фото: РЕН ТВ
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В школе кулинарии на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв. Об этом 15 июля сообщил «5 канал».

Инцидент произошел на Краснопутиловской улице около 8:00. На месте инцидента работают пожарные и спасатели. Проводится эвакуация находящихся в доме жильцов с 3-го по 5-й этажи. Жители второго этажа смогли покинуть здание самостоятельно.

Информации о погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Подробности происшествия высняются.

В ночь на 11 июля в жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять человек. Жителей дома, эвакуированных после взрыва газа, временно разместили в здании школы. Они смогут вернуться домой, после того как специалисты закончат обследование здания.

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