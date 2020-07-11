Эвакуированных после взрыва газа в Нижнем Новгороде разместили в школе

Людей, эвакуированных после взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, временно разместили в здании школы, им предоставили еду и воду. Об этом в субботу, 11 июля, «Известиям» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Сразу после происшествия были эвакуированы 28 человек. Однако, чтобы убедиться в безопасности конструкций здания, из дома временно эвакуировали в общей сложности 124 человек из 324 проживающих в нем (...) Как только специалисты завершат исследование конструкций здания, жители вернутся в свои квартиры», — цитирует пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

Отмечается, что жильцам квартиры, где непосредственно произошел взрыв бытового газа, при необходимости выделят временное жилье.

Никитин также поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь жильцам.

Хлопок газа в доме №17 по улице Краснодонцев произошел в ночь на 11 июля. По последним данным, в результате происшествия пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, госпитализация им не потребовалась. Еще двое — мужчина и женщина — доставлены в больницу, однако их состояние не вызывает опасения у врачей.