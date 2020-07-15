В Москве ветер повалил более 60 деревьев

Сильный ветер в Москве повалил более 60 деревьев. Об этом 15 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Пострадавших нет. Механические повреждения в разных районах города получили около 35 автомобилей», — рассказали агентству.

В столичном метеобюро отметили, что накануне в Москве за несколько часов местами выпало до трети месячной нормы осадков, а порывы ветра достигали 17–21 м/с.

Ранее в среду, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал россиян не надеяться на нормальную погоду, так как с потеплением климата погода становится всё более изменчивой, повышается вероятность опасных явлений.