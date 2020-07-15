Бывший футболист «Зенита» Халк заявил о планах покинуть Китай

Бразильский форвард футбольного клуба «Шанхай СИПГ» Халк заявил, что планирует покинуть Китай после окончания контракта. Об этом в среду, 15 июля, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на телеканал Globo Esporte.

По словам, 33-летнего футболиста, ему поступает много предложений от клубов из нескольких стран

«В Европе и Бразилии есть отличные клубы. Даже из Китая есть предложения, но здесь я не хочу больше играть», — сказал бразилец.

Контракт футболиста с китайской командой истекает 31 декабря 2020 года.

Халк перешел в «Шанхай СИПГ» из петербургского «Зенита» в 2016 году. На его счету 125 матчей за китайскую команду, 69 голов и 53 результативные передачи. Также он становился чемпионом Китая в 2018 году.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что испанский футбольный клуб «Сельта» продлил аренду российского игрока Федора Смолова у московского «Локомотива» до конца сезона.