Прямой эфир

Бывший футболист «Зенита» Халк заявил о планах покинуть Китай

0
Фото: REUTERS/David Gray
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бразильский форвард футбольного клуба «Шанхай СИПГ» Халк заявил, что планирует покинуть Китай после окончания контракта. Об этом в среду, 15 июля, сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на телеканал Globo Esporte.

«Зенитный» удар: в чем уникальность очередного чемпионства питерцев
Сине-бело-голубые продемонстрировали беспрецедентное в истории отечественного футбола превосходство над конкурентами

По словам, 33-летнего футболиста, ему поступает много предложений от клубов из нескольких стран

«В Европе и Бразилии есть отличные клубы. Даже из Китая есть предложения, но здесь я не хочу больше играть», — сказал бразилец.

Контракт футболиста с китайской командой истекает 31 декабря 2020 года.

Халк перешел в «Шанхай СИПГ» из петербургского «Зенита» в 2016 году. На его счету 125 матчей за китайскую команду, 69 голов и 53 результативные передачи. Также он становился чемпионом Китая в 2018 году.

Ранее, 1 июля, сообщалось, что испанский футбольный клуб «Сельта» продлил аренду российского игрока Федора Смолова у московского «Локомотива» до конца сезона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020