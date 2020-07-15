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Google и Amazon отказали властям Гонконга в доступе к данным клиентов

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Фото: TASS/DPA/Sebastian Kahnert
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Американские компании Google и Amazon, а также Microsoft отказались предоставлять регулирующим органам Гонконга доступ к облачным хранилищам, которые содержат финансовые данные клиентов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times.

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По информации издания, компании вели переговоры с Комиссией по ценным бумагам и фьючерсным операциям Гонконга об условиях предоставления доступа к облачным платформам с 2019 года.

Однако закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге в июне 2020 года стал поворотным моментом в обсуждении. Источники отметили, что американские корпорации выразили опасения, что они могут стать жертвами ограничений со стороны властей США в случае сотрудничества с представителями администрации Гонконга.

При этом по правилам гонконгского регулятора, компании, которые предоставляют услуги облачных сервисом, обязаны давать доступ к данным своих клиентов без их предварительного уведомления. Формально подобные данные частью закона о нацбезопасности не являются, уточняет ТАСС.

Закон о нацбезопасности Китая вступил в силу 30 июня. В нем обозначено четыре вида преступлений в Гонконге, которые считаются угрозой для государственности: сепаратистская деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическая деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами с целью поставить под угрозу нацбезопасность. Благодаря этому юридическому акту власти Китая смогут пресекать действия радикалов.

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