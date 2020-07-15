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Аэропорт Шереметьево возобновил движение поездов межтерминального перехода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский аэропорт Шереметьевo co среды, 15 июля, восстановил движение поездов межтерминальногo переходa между Северным и Южным терминальными комплексами, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что вагоны будут курсировать ежедневно, в круглосуточном режимe.

На первом этапе планируется запустить одну линию, интервал движения поезда составит около 8 минут, время в пути — 3,5 минуты. Введение в эксплуатацию второй линии планируется в зависимости от темпов восстановления пассажирских перевозок.

Шереметьево из-за ситуации с коронавирусом и падения перевозок также закрыл терминалы D, E и C, третью взлетно-посадочную полосу. Ранее сообщалось, что с 27 июля аэропорт планирует возобновить работу терминала D.

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