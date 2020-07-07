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Шереметьево анонсировало открытие терминала D

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Аэропорт Шереметьево возобновит работу терминала D 27 июля. Об этом во вторник, 7 июля, заявила пресс-служба воздушной гавани.

С полуночи 27 июля терминал начнет работать в полном объеме, цитирует сообщение ТАСС.

Также для удобства пассажиров и сотрудников с 15 июля возобновится движение поездов межтерминального перехода (МТП) аэропорта Шереметьево.

28 июня администрация аэропорта Шереметьево заявила, что очереди на вход в терминал F были связаны с единовременным прибытием нескольких автобусов, на которых приехали пассажиры вывозных рейсов. С учетом необходимости соблюдать меры индивидуальной защиты и измерить температуру каждому, это создало скопление.

Работа терминала D была приостановлена 1 апреля в связи с коронавирусом. Также с 20 марта в Шереметьево закрыты терминалы E и С для обслуживания прибывающих и покидающих страну пассажиров.

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