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В Вологодской области загорелась сельская школа

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Фото: МЧС РФ
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В Тарногском районе Вологодской области в селе Шебеньгский погост загорелось здание школы. Об этом в среду, 15 июля, сообщает региональное управление МЧС России.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение школьной столовой. В 04:18 пожару присвоен второй номер сложности, в связи с тем что огонь перешел на основное здание школы», — пояснили в ведомстве.

Возгорание удалось локализовать на площади 750 кв. м.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возникновения возгорания предстоит установить

К ликвидации пожара участвуют 21 спасатель и 12 единиц техники.

14 июля в подмосковных Котельниках после удара молнии загорелся Дом культуры «Дружба».

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