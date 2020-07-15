В Вологодской области загорелась сельская школа

В Тарногском районе Вологодской области в селе Шебеньгский погост загорелось здание школы. Об этом в среду, 15 июля, сообщает региональное управление МЧС России.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение школьной столовой. В 04:18 пожару присвоен второй номер сложности, в связи с тем что огонь перешел на основное здание школы», — пояснили в ведомстве.

Возгорание удалось локализовать на площади 750 кв. м.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возникновения возгорания предстоит установить

К ликвидации пожара участвуют 21 спасатель и 12 единиц техники.

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