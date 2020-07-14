В подмосковных Котельниках загорелся ДК после удара молнии

В подмосковных Котельниках после удара молнии во вторник, 14 июля, загорелся Дом культуры «Дружба». Об этом во вторник, 14 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал «Москва сейчас».

На кадрах видно пламя, полыхающее за жилым многоквартирным домом. От источника пожара идет дым.

По словам местных жителей, слышны хлопки. Информация о пострадавших и площадь пожара уточняются.

Ранее во вторник метеорологи предупредили жителей столичного региона о сильном ливне после 16 часов. До 00:00 среды объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Ранее, 7 июля, жители Москвы сняли на видео удар молнии в Останкинскую телебашню во время сильной грозы. Серьезных последствий удар не вызвал.