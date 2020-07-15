Синоптики рассказали о погоде в Москве на 15 июля

Дождь, грозы и порывы ветра до 20 м/с ожидают жителей столичного региона в среду, 15 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Днем в Москве и Подмосковье воздух прогреется до 21 градуса выше нуля, ночью похолодает до 14 градусов, по области — до 15 градусов тепла.

По прогнозам синоптиков, днем в столичном регионе ожидается дождь, местами сильный. В отдельных районах пройдут грозы.

В ночь на четверг возможен дождь на западе Подмосковья. Порывы восточного и юго-восточного ветра местами могут достигать 15-20 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 737 мм ртутного столба.

Желтый уровень опасности из-за сильного дождя будет действовать в Москве с 09.00 до 21.00 среды и в Подмосковье с 09.00 среды до 09.00 четверга. Желтый уровень опасности из-за грозы и порывистого ветра сохранится до 21.00 среды.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Известиями» рассказал, что с потеплением климата погода становится все более изменчивой, повышается вероятность опасных явлений. Поэтому на нормальную погоду, по его словам, уже можно практически не надеяться.