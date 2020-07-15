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Спортивную школу открыли в сирийском Дэйр-эз-Зоре

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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В освобожденном от боевиков сирийском Дэйр-эз-Зоре открыли спортивную школу, в которой уже сейчас насчитывается около 300 учеников. Об этом рассказал директор учреждения Сайм Азайа.

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Отмечается, что в школе работают секции гимнастики, гандбола и единоборств. Также директор отметил, что количество учеников является хорошим показателем, ведь еще год назад родители не знали, как собрать детей в обычную школу, а теперь начали задумывать о спортивных нагрузках.

Занятия в школе уже идут, однако само здание и прилегающая к нему инфраструктура обветшали и нуждаются в ремонте. Местные власти отметили, что в скором времени ремонт в учреждении будет завершен.

Воспитанники спортивной школы больше всего ждут времени, когда здесь можно будет поиграть в футбол, но пока в школе нет тренера, а поле за время войны заросло высокой травой.

3 июля сообщалось, что национальный музей в сирийском Алеппо открылся после ограничений в связи с пандемией коронавируса, на данный момент в нем восстановлены два зала из десяти.

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