Спортивную школу открыли в сирийском Дэйр-эз-Зоре

В освобожденном от боевиков сирийском Дэйр-эз-Зоре открыли спортивную школу, в которой уже сейчас насчитывается около 300 учеников. Об этом рассказал директор учреждения Сайм Азайа.

Отмечается, что в школе работают секции гимнастики, гандбола и единоборств. Также директор отметил, что количество учеников является хорошим показателем, ведь еще год назад родители не знали, как собрать детей в обычную школу, а теперь начали задумывать о спортивных нагрузках.

Занятия в школе уже идут, однако само здание и прилегающая к нему инфраструктура обветшали и нуждаются в ремонте. Местные власти отметили, что в скором времени ремонт в учреждении будет завершен.

Воспитанники спортивной школы больше всего ждут времени, когда здесь можно будет поиграть в футбол, но пока в школе нет тренера, а поле за время войны заросло высокой травой.

3 июля сообщалось, что национальный музей в сирийском Алеппо открылся после ограничений в связи с пандемией коронавируса, на данный момент в нем восстановлены два зала из десяти.