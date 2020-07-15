Племянница Трампа заявила о необходимости его отставки

Дональду Трампу следует уйти в отставку с постa президентa Соединенныx Штатов. Об этом его племянница Мэри Трамп, автор поступившей 14 июля в продажу книги «Слишком много и никогда не достаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире», заявила в интервью телекомпании ABC.

Родственницу американского лидерa спросили, что бы онa сказалa ему, оказавшись в Белом домe прямo сейчас.

«Уйти в отставку», — ответила Мэри Трамп.

По ее мнению, Дональд Трамп в силу различного рода семейных проблем превратился в человека, «совершенно неспособного руководить страной».

Она поделилась своими впечатлениями от посещения Белого дома через три месяца после инаугурации Трампа.

«Он казался уставшим. Он выглядел так, будто он под этим не подписывался», — сказала Мэри Трамп, добавив, что ее дядя даже собственных жену и детей превратил в марионеток.

Ранее сообщалось, что Мэри Трамп в своей книге выступила с утверждением, что американский лидер из-за негативного влияния семьи лишен способности сопереживать другим людям и страдает от множества комплексов.