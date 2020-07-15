В Чехии произошло столкновение пассажирского и грузового поездов

Под Прагой во вторник, 14 июля, столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Десятки пассажиров получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По информации чешской железнодорожной инспекции, авария произошла недалеко от станции Чески-Брод к востоку от Праги вскоре после 21.30 (00.30 по мск). Отмечается, что пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой поезд.

Могут быть ранены, как заявляет региональная служба спасения, порядка 60 пассажиров. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

Основные пути, связывающие столицу с восточной частью страны, будут закрыты до утра среды.

Причины аварии выясняются.

12 июля в Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов грузового поезда. Состав перевозил окатыши железной руды. Инцидент произошел на перегоне Щекино–Лазарево. Никто не пострадал, однако железнодорожное сообщение сбилось, и в результате был задержан пассажирский поезд Москва–Белгород.