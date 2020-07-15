В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Звезда сериала «Хор», актриса Ная Ривера умерла от утопления в результате несчастного случая. Об этом после проведенного вскрытия сообщил телеканал Fox News со ссылкой на пресс-релиз судмедэксперта округа Вентура (штат Калифорния).

Отмечается, что состояние тела соответствует периоду времени, в течении которого оно находилось под водой. При этом вскрытие не выявило травматических повреждений или процессов заболевания.

Кроме того, судмедэксперт считает, что на данный момент нет оснований полагаться, что алкоголь и наркотики могли сыграть роль в смерти актрисы, однако точнее это будет установлено после токсикологической экспертизы.

Ная Ривера 8 июля приехала на озеро вместе с четырехлетним сыном, арендовала лодку и отправилась плавать. Спустя несколько часов на лодочной станции заметили, что судно дрейфует. На нем нашли спящего мальчика. Артистки с ним не было. Ребенок рассказал, как она прыгнула в воду и не вернулась.

В первый день на поиск актрисы были направлены 50 спасателей, которые тщательно обыскали местность с вертолетом, экипажами лодок, водолазами и беспилотными летательными аппаратами. Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля.

Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор». 33-летняя актриса стала третьей погибшей из основного состава шоу.