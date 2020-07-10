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Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» объявлена погибшей

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Фото: Global Look Press/ImagePressAgency/face to face
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Власти калифорнийского округа Вентура объявили, что пропавшая накануне американская актриса, звезда сериала «Хор» Ная Ривера, скорее всего, утонула в озере. Об этом 10 июля сообщает ABC News.

«Следователи считают, что Ривера утонула в результате несчастного случая», — говорится в заявлении офиса шерифа.

8 июля около полудня актриса арендовала лодку на озере Пиру на юге Калифорнии и отправилась на прогулку со своим четырехлетним сыном.

Спустя три часа сотрудник проката обнаружил лодку с одиноко спящим ребенком и вызвал полицию. Мальчик рассказал правоохранителям, что они с матерью отправились купаться, однако она так и не вернулась в лодку.

Ребенок не пострадал, его передали родственникам.

В первый день на поиск актрисы были направлены 50 спасателей, которые тщательно обыскали местность с вертолетом, экипажами лодок, водолазами и беспилотными летательными аппаратами. Возобновившаяся на следующее утро поисковая операция с удвоенным составом также не увенчались успехом.

В сериале «Хор» Ная Ривера исполняла роль чирлидерши Сантаны Лопез.

7 июля правоохранительные органы инициировали проверку по факту гибели 15-летней девочки в Сыктывкаре. Школьница утонула во время купания возле дикого пляжа.

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