Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» объявлена погибшей

Власти калифорнийского округа Вентура объявили, что пропавшая накануне американская актриса, звезда сериала «Хор» Ная Ривера, скорее всего, утонула в озере. Об этом 10 июля сообщает ABC News.

«Следователи считают, что Ривера утонула в результате несчастного случая», — говорится в заявлении офиса шерифа.

8 июля около полудня актриса арендовала лодку на озере Пиру на юге Калифорнии и отправилась на прогулку со своим четырехлетним сыном.

Спустя три часа сотрудник проката обнаружил лодку с одиноко спящим ребенком и вызвал полицию. Мальчик рассказал правоохранителям, что они с матерью отправились купаться, однако она так и не вернулась в лодку.

Ребенок не пострадал, его передали родственникам.

В первый день на поиск актрисы были направлены 50 спасателей, которые тщательно обыскали местность с вертолетом, экипажами лодок, водолазами и беспилотными летательными аппаратами. Возобновившаяся на следующее утро поисковая операция с удвоенным составом также не увенчались успехом.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra