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Пилот раскрыл секреты восстановления навыков после перерыва

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Фото: РИА Новости/Александар Джорович
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Пилоты международных рейсов российских авиакомпаний после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, вернутся к работе только после особой проверки. Как она будет проходить, рассказал в интервью радио Sputnik командир экипажа самолета Аirbus A320, пилот первого класса Андрей Литвинов.

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По его словам, если пилот не летал больше трех месяцев, то он должен пройти тренажерную подготовку и выполнить несколько полетов с инструктором. Только после этого его допускают к самостоятельному полету.

Несмотря на возможность быстро вернуть пилота в строй даже после длительного перерыва, российские авиакомпании старались не допустить потерю навыков своих сотрудников.

«У нас в связи с этой пандемией руководство авиакомпании старается не допустить перерывов у пилотов, чтобы не было этих сложных процедур ввода в строй», — рассказал Литвинов.

Он добавил, что по мере возможности пилотам дают летать, это регулируют на уровне командиров летных отрядов и командиров эскадрилий.

«Сказать, что летчиков бросили на произвол судьбы нельзя. Летчики под контролем, чтобы они не потеряли навыки», — рассказал пилот.

10 июля Росавиация сообщила, что разработала матрицу поэтапного возобновления международного авиасообщения. Согласно ей, сначала перелеты планируется открыть в страны с наиболее благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Ведомство направило обращение авиационным властям ряда государств с предложением двустороннего возобновления международных рейсов.

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