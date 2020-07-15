Астрономы скорректировали возраст Луны и уменьшили его на 85 млн лет

Планетарные геофизики из Немецкого аэрокосмического центра и исследователи из Университета Мэнстера использовали новую математическую модель для определения возраста Луны и выяснили, что ей на 85 млн лет меньше, чем считалось ранее. Исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

Согласно предыдущим гипотезам о формировании Луны, предполагалось, что в своем твердом виде спутник появился около 4,51 млрд лет назад. При этом они не стали опровергать историю создания Луны, которая образовалась после столкновения Земли с протопланетой Тейя.

Космический катаклизм привел к выбросу огромных кусков земной породы на околоземную орбиту, что и стало «основой» для естественного спутника. В раннем возрасте она была покрыта океаном магмы глубиной более 1000 км. Он начал затвердевать, и на его поверхности образовалась корка. До сих пор точно определить, сколько времени потребовалось на остывание океана и его кристаллизацию было невозможно.

Для расчета возраста Луны ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировав различные процессы с затвердеванием магмы. Исследователи выяснили, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 млн лет, чтобы полностью затвердеть, хотя предыдущие модели отводили на данный процесс около 35 млн лет.

В результате ученые сообщили, что в твердом виде Луна образовалась 4,435 плюс-минус 0,025 млрд лет назад. Данный возраст также согласуется с возрастом формирования металлического ядра Земли, который был установлен с помощью уран-свинцового метода.

7 июля сообщалось, что космический телескоп Hubble заснял далекую галактику NGC 2775, заполненную молодыми звездами и имеющую перистый рисунок. Помимо причудливого «пушистого» вида красоту галактики подчеркивают многочисленные ярко-синие точки.