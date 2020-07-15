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Эколого-туристский кластер хотят создать в Рязанской области

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Рязань участвует во всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма проектного офиса АСИ по развитию экологического туризма. Город представил проект создания эколого-туристского кластера «Паустовский», который сформирован в границах трех муниципальных районов Рязанской области и включает национальный парк «Мещерский» и заказник «Солотчинский парк».

В подготовке проекта участвовали органы региональной и муниципальной власти, представители малого и среднего предпринимательства, руководители ООПТ, эксперты в области культуры, истории, археологии и этнографии. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Как стало известно в марте, власти Рязанской области выделят компаниям и индивидуальным предпринимателям субсидии на проекты по созданию объектов туристического показа. На эти цели в 2020 году выделят 3 млн рублей. Проект постановления одобрило региональное правительство.

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