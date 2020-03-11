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Рязанские власти выделят 3 млн рублей субсидий на новые туробъекты

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Власти Рязанской области выделят компаниям и индивидуальным предпринимателям субсидии на проекты по созданию объектов туристического показа. На эти цели в 2020 году выделят 3 млн рублей. Проект постановления одобрило региональное правительство.

По словам губернатора Николая Любимова, которые приводит РИА «7 новостей», в Рязанской области есть много инициативных людей, которые хотели бы открывать музеи и другие интересные объекты, и куда бы стали приходить и местные жители, и гости региона. Однако таким предпринимателям необходима первоначальная поддержка властей.

Осенью 2019 года в Рязани начала работать региональная школа юных экскурсоводов. Она открылась в областной библиотеке имени Горького. Ее создали Рязанский областной центр детско-юношеского туризма и краеведения.

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