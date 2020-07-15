В Сирии у штаба курдской военной прокуратуры взорвались три бомбы

На севере Сирии в городе Ракка рядом со зданием военной прокуратуры арабо-курдских формирований «Сирийские демократические силы (СДС) взорвались три бомбы. Об этом в среду, 15 июля сообщает сирийская газета «Аль-Ватан».

«Три взрывных устройства приведены в действие поочередно у здания так называемой военной прокуратуры СДС в квартале Фардус в городе Ракка», — информирует издание.

Пока информация о погибших и раненых не поступала.

14 июля в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) сообщили, что трое российских военнослужащих получили ранения при подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) на пути следования колонны в Сирии.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году: антиправительственные выступления привели к массовым беспорядкам в сирийских городах, а потом переросли в вооруженный конфликт.