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В Сирии у штаба курдской военной прокуратуры взорвались три бомбы

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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На севере Сирии в городе Ракка рядом со зданием военной прокуратуры арабо-курдских формирований «Сирийские демократические силы (СДС) взорвались три бомбы. Об этом в среду, 15 июля сообщает сирийская газета «Аль-Ватан».

«Три взрывных устройства приведены в действие поочередно у здания так называемой военной прокуратуры СДС в квартале Фардус в городе Ракка», — информирует издание.

Пока информация о погибших и раненых не поступала.

14 июля в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев (ЦПВС) сообщили, что трое российских военнослужащих получили ранения при подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) на пути следования колонны в Сирии.

Гражданская война в Сирии началась в 2011 году: антиправительственные выступления привели к массовым беспорядкам в сирийских городах, а потом переросли в вооруженный конфликт.

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